В США более 4 млн человек сделали прививку от COVID за сутки

В США за сутки сделали больше 4 млн млн прививок от коронавируса, что стало рекордом. Об этом сообщил в своем Twitter Сайрус Шапар, отвечающий в Белом доме за вопросы по статистике пандемии.

По его словам, это первый день в Соединенных Штатах, когда число вакцинированных за сутки превысило 4 млн.

В среднем за последние семь дней ежесуточно препарат получали около трех миллионов человек. Всего в стране были сделаны около 161 млн прививок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти США запретили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе.

Напоминаем, что по всему миру выявлено несколько случаев, когда у людей были серьезные последствия после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Эксперты пытаются выяснить, как укол мог повлиять на самочувствие пациентов.