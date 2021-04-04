Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета

Количество нецензурной лексики в социальных сетях выросло на 10% с момента введения в России запрета на мат в интернете.

Как сообщает РБК, россияне стали чаще материться в постах и комментариях после того, как в стране с 1 февраля ввели закон, обязывающий соцсети находить и блокировать публикации с нецензурной лексикой.

Специалисты «Медиалогии» выделили 66 матерных слов и словосочетаний и с помощью алгоритма посчитали, насколько часто они появляются в соцсетях и платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

Оказалось, что в феврале-марте российские пользователи сделали более 20 млн публикаций, в которых были использовали маты. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Количество мата в соцсетях особенно увеличилось в первые дни февраля, сразу после введения запрета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первые два дня после действия запрета в соцсетях зарегистрировали свыше 646 тысяч публикаций, в которых использовалась обсценная лексика.