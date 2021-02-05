Россияне стали чаще материться в социальных сетях после введения запрета на нецензурную лексику

Год назад в этот же период пользователи опубликовали меньше на 200 тысяч постов с нецензурной бранью. Фото: unsplash

Год назад в этот же период пользователи опубликовали меньше на 200 тысяч постов с нецензурной бранью. Фото: unsplash

После вступления в силу запрета на использование мата в социальных сетях россияне, наоборот, стали активнее прибегать к нецензурной брани.

В первые два дня после действия запрета во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter и Instagram зарегистрировали свыше 646 тысяч публикаций, в которых использовалась обсценная лексика. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на исследование «Медиалогии».

При этом в прошлом году в тех же социальных сетях в аналогичный временной промежуток зафиксировали лишь 426,5 тысяч постов, где встречается мат. Напомним, что закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях с ежесуточной посещаемостью более 500 тысяч человек начал действовать в России с 1 февраля 2021 года. Владельцы таких ресурсов должны выявлять и в течение суток удалять незаконный контент, в число которого входит и нецензурная брань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд запретил еще три сайта с аниме.