Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту Пулково

Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту Пулково
В Пулково могут открыть пункты вакцинации от коронавируса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково могут открыть пункты вакцинации от коронавируса. Сейчас обсуждается необходимость таких пунктов в воздушной гавани.

В Северной столице идет прививочная кампания против коронавируса. Для петербуржцев работают 134 пункта вакцинации и 18 выездных прививочных бригад. Прививки можно поставить в торговых центрах и на стадионах, а сейчас думают над созданием пунктов вакцинации в городском аэропорту.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Воздушных ворот Северной столицы», в аэропорту хотят открыть специализированные лаборатории, которые смогли бы выдавать международные сертификаты о вакцинации. В настоящий момент специалисты выясняют, есть ли техническая возможность организовать пункты вакцинации в терминале, и каким будет спрос на услуги пунктов.

Аэропорт намерен объявить тендер для арендаторов лабораторного места. Финальные сроки начала вакцинации в Пулково пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, нужно ли переболевшим прививаться от COVID-19.

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