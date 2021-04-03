Петербуржцам объяснили, нужно ли переболевшим прививаться от COVID-19

Специалист пояснила, что чем выше уровень антител, тем можно рассчитывать на более длительную защиту от коронавирусной инфекции. Фото: pixabay

Специалист пояснила, что чем выше уровень антител, тем можно рассчитывать на более длительную защиту от коронавирусной инфекции. Фото: pixabay

Специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит объяснила горожанам, кому не обязательно делать прививку от коронавируса и нужно ли проходить вакцинацию, если есть антитела.

По словам Харит, если тест на антитела к коронавирусу показывают положительный результат, то прививку можно отложить на потом, когда уровень антител в организме снизится.

Она уточнила, что антитела косвенно говорят о том, что у человека сформировался еще и клеточный иммунитет. Но более важной частью защиты организма являются клетки памяти, которые при повторной встрече с вирусом вырабатывают антитела.

Специалист пояснила, что чем выше уровень антител, тем можно рассчитывать на более длительную защиту. Однако ученые пока не знают, какой уровень антител будет защитным для ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обратившихся в больницы петербуржцев с COVID-19 стало на 31% меньше.