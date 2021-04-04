Экс-начальника финансового отдела ГСУ СК в Петербурге отправили под стражу по делу о краже

Октябрьский районный суд арестовал экс- начальника финансово-экономического отдела Главного следственного управления СК РФ по городу Дмитрия Ковальчука. Он обвиняется в краже.

По решению суда обвиняемый будет находиться под арестом до 19 марта.

По версии следствия, Ковальчук в период с июня 2013 года по январь 2021 года использовал своё служебное положение и похитил «денежные средства в особо крупном размере», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Защита обвиняемого просили домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств и квартиры. Правоохранители завершили расследование в отношении 59-летнего адвоката адвокатской палаты города и его 62-летнего сообщника.