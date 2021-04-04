Медики сообщили о ажиотаже на вакцину «Спутник V» в Сан-Марино

Медики сообщили о ажиотаже на вакцину «Спутник V» в Сан-Марино
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Медики Сан-Марино, находящемся внутри территории Италии, сообщили о высоком спросе на вакцину «Спутник V».

Сотни итальянцев пытаются привиться российской вакциной в независимом государстве Сан-Марино.

Как сообщает New York Times, в Сан-Марино хотя бы одну дозу вакцины получили 26 процентов населения, что более чем в два раза превышает в средний показатель в ЕС.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник V" коронавирус сан -марино


 

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