Медики сообщили о ажиотаже на вакцину «Спутник V» в Сан-Марино

Медики Сан-Марино, находящемся внутри территории Италии, сообщили о высоком спросе на вакцину «Спутник V».

Сотни итальянцев пытаются привиться российской вакциной в независимом государстве Сан-Марино.

Как сообщает New York Times, в Сан-Марино хотя бы одну дозу вакцины получили 26 процентов населения, что более чем в два раза превышает в средний показатель в ЕС.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.