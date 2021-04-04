Вышел трейлер нового фильма «Космический Джем» про баскетбол на русском языке

В сети также появился постер нового "Космического Джема". Фото: скриншот Инстаграм / www.instagram.com/spacejammovie

В сети также появился постер нового "Космического Джема". Фото: скриншот Инстаграм / www.instagram.com/spacejammovie

На YouTube-канале WBRussia появился первый русский трейлер фильма «Космический Джем: Новое Поколение».

В официальном Instagram-аккаунте Space Jam: A New Legacy размещен постер киноленты. Фильм будет продолжением одноимённой ленты 1996 года.

Иконе баскетбола Леброну Джеймсу предстоит обучить недисциплинированных мультяшек Луни Тюнз игре в мяч и победить команду Звездных вышибал.

Кроме Багза Банни, Лолы Банни и Даффи Дака в фильме появятся Кинг-Конг, Стальной гигант и другие персонажи.

Показ запланирован на 15 июля — одновременно в кинотеатрах и в онлайн-сервисе HBO Max.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о том, что картину купил Netflix, рассказал продюсер киноленты Рафаел Минасбекян во вторник, 30 марта, на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. «Серебряные коньки» завоевали эту награду в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».