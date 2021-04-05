Пьяная автоледи устроила ДТП на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП. Виновником случившегося стала нетрезвая автоледи.

Дорожный инцидент случился поздним вечером воскресенья, 4 апреля. По словам очевидцев, женщина за рулем иномарки была сильно пьяна.

Как сообщил 78.ru, нетрезвая автоледи врезалась в поребрик разделительной полосы. От удара в транспортном средстве сработали подушки безопасности.

Очевидец вызвал полицию и не дал скрыться нарушительнице с места ДТП. Пройти медицинское освидетельствование женщина отказалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель угодил на легковушке в Мойку. Спасатели смогли вытащить мужчину из салона, после ему потребовалась помощь медиков.