В Петербурге пьяный водитель угодил на легковушке в Мойку

В Петербурге пьяный водитель угодил на легковушке в Мойку
За состоянием водителя наблюдают врачи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спасатели смогли вытащить мужчину из салона, ему оказывают помощь врачи.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 марта, произошло необычное ДТП. Легковой автомобиль угодил в Мойку, после чего водителю понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, водитель машины был в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого, скорее всего, он не смог справиться с управлением машины, в связи с чем она угодила в реку. Спасатели смогли вытащить мужчину из салона и передать его врачам. Непонятно, в каком состоянии он находится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на Муринской дороге не тушат заброшенный дом. Так как огонь может пойти дальше, ведь недалеко от горящего дома растет множество деревьев.

дтп мойка новости СПб


 

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