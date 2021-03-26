В Петербурге пьяный водитель угодил на легковушке в Мойку

Спасатели смогли вытащить мужчину из салона, ему оказывают помощь врачи.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 марта, произошло необычное ДТП. Легковой автомобиль угодил в Мойку, после чего водителю понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, водитель машины был в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого, скорее всего, он не смог справиться с управлением машины, в связи с чем она угодила в реку. Спасатели смогли вытащить мужчину из салона и передать его врачам. Непонятно, в каком состоянии он находится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на Муринской дороге не тушат заброшенный дом. Так как огонь может пойти дальше, ведь недалеко от горящего дома растет множество деревьев.