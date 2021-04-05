В России выявили еще 8 646 новых инфицированных коронавирусом

В России выявили еще 8 817 новых инфицированных коронавирусом Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: unsplash

В России выявили еще 8 817 новых инфицированных коронавирусом Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Российские медики продолжают проверять на коронавирус граждан. За минувшие сутки положительные тесты на выявление болезни сдали 8 646 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, прирост составил 0,19%. Общее количество инфицированных достигло 4 589 540.

Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19 — 707 новых случаев. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 876 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 593 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 95 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавирусной инфекции.