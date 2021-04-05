Росстат опубликовал данные о смертности от COVID в Петербурге за февраль

Росстат опубликовал данные о смертности от COVID в Петербурге за февраль
Данные о показателях смертности приводит служба госстатистики. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге в феврале 2021 года зарегистрировали 1 445 смертей ковид-пациентов. Соответствующие данные приведены в отчете службы государственной статистики.

В последний месяц зимы текущего года в городе скончались на 1 205 петербуржцев больше, чем за этот же период 2 020 года.

Как сообщил Росстат, в Петербурге за январь COVID-19 привел к смертельному исходу в 2 345 случаях. Не так давно Росстат сообщал о 2 317 смертях.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире инфекцию COVID-19 подхватили уже более 131 млн человек. В России за все время медики выявили 4 529 576 инфицированных, погибли от COVID 98 713 человек.

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