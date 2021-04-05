Число случаев коронавируса в мире превысило 131 млн

По данным медиков, «Спутник Лайт» снижает риск заражения на 50-60%. Фото: pixabay

По данным медиков, «Спутник Лайт» снижает риск заражения на 50-60%. Фото: pixabay

В мире инфекцию COVID-19 подхватили уже более 131 млн человек.

По данным SCMP на понедельник, 5 апреля, в мире коронавирус подхватили уже 131 034 410 человек, 80 590 485 пациентов смогли побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 2 847 836 инфицированных.

Наиболее пострадавших от вируса считаются США (30 703 583 зараженных, 554 988 погибших), Бразилия (12 953 597 инфицированных, 330 193 погибли), Индия (12 485 509 зараженных, скончались 164 623 человека) и Франция (4 883 174 зараженных, погибли от вируса 96 808 человек).

Россия находится на пятой строчке списка: за все время медики выявили 4 529 576 инфицированных, погибли от COVID 98 713 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог заявил о четвёртой волне COVID-19 в США.