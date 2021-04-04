Эпидемиолог заявил о четвёртой волне COVID-19 в США

Эпидемиолог Майкл Остерхолм, руководящий в Университете Миннесоты изучением инфекционных заболеваний, США сейчас переживают четвёртую волну коронавируса.

«Полагаю, что да, и в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии»,— цитирует его телеканал Fox News.

При этом он отметил, что современные вакцины справляются даже с британским штаммом вируса.

На данный момент жителей Соединенных Штатов прививают двухкомпонентными препаратами Pfizer (или BioNTech) и Moderna, а также одной дозой вакцины компании Johnson&Johnson.

С начала пандемии в США зафиксировано 30 703 583 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 554 988.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.