Севастополь стал первым в рейтинге регионов по росту численности населения

Суммарный прирост численности населения Российской Федерации за период с 2018 по 2020 годы отмечался в 21 регионе, установили, что на первом месте в процентном соотношении по этому показателю Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

В первой тройке также оказались Ингушетия, Ленинградская область и Чечня.

В количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Московская область, Москва и Краснодарский край.

Регионами с максимальной убылью населения оказались Саратовская, Кемеровская и Нижегородская области.

На демографической обстановке плохо сказался 2020 год, потому как сильно повлияла пандемия коронавируса.

Она определила прирост смертности, однако ее же результатом стало заметное ослабление миграционных потоков, потому как ввели ограничения.

Численность населения России пойдет на спад в ближайшие несколько лет из-за действительных демографических трендов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Она заявила, что сегодня одним из центральных факторов развития страны являются демографические вызовы.

По мнению Голиковой, это говорит о том, что перед государством стоит важная цель — переломить тенденцию и создать к 2030 году стабильный рост численности населения.

Это планируется сделать за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

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