Севастополь стал первым в рейтинге регионов по росту численности населения

Севастополь стал первым в рейтинге регионов по росту численности населения
Севастополь - регион-лидер по росту численности населения. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Суммарный прирост численности населения Российской Федерации за период с 2018 по 2020 годы отмечался в 21 регионе, установили, что на первом месте в процентном соотношении по этому показателю Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

В первой тройке также оказались Ингушетия, Ленинградская область и Чечня.

В количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Московская область, Москва и Краснодарский край.

Регионами с максимальной убылью населения оказались Саратовская, Кемеровская и Нижегородская области.

На демографической обстановке плохо сказался 2020 год, потому как сильно повлияла пандемия коронавируса.

Она определила прирост смертности, однако ее же результатом стало заметное ослабление миграционных потоков, потому как ввели ограничения.

Численность населения России пойдет на спад в ближайшие несколько лет из-за действительных демографических трендов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Она заявила, что сегодня одним из центральных факторов развития страны являются демографические вызовы.

По мнению Голиковой, это говорит о том, что перед государством стоит важная цель — переломить тенденцию и создать к 2030 году стабильный рост численности населения.

Это планируется сделать за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гинцбург заявил «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заболеть коронавирусом.

голикова коронавирусная пандемия прирост населения Севастополь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Севастополь стал первым в рейтинге регионов по росту численности населения
Росстат опубликовал данные о смертности от COVID в Петербурге за февраль
Пробки на дорогах Петербурга вырастут до 6 баллов в понедельник утром
Циклон «Улли» усилит ветер и вызовет дожди в понедельник в Петербурге
5 апреля: что можно и нельзя делать в день Никона Печерского
Число случаев коронавируса в мире превысило 131 млн
Пьяная автоледи устроила ДТП на Ленинском проспекте
Психологи рассказали, как перестроиться с удаленки на работу в офисе