В Невском районе госпитализировали бомжа, избитого до полусмерти неизвестными

В Невском районе госпитализировали бомжа, избитого до полусмерти неизвестными
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. На него напали неизвестные.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации мужчины от дома 17/2 по 2-му Рабфаковскому переулку.

Как стало известно Gazeta.SPb, у 36-летнего пострадавшего, не имеющего постоянного места жительства, зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и переломом левой скуловой кости.

Прибывшие правоохранители выяснили, что мужчина был избит неизвестными. Видеонаблюдение на месте отсутствует, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский ударил лопатой по голове бомжа, изрезавшего петербурженку в парадной.

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