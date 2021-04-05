В Петербурге на этой неделе завершат технологические проверки мостов

В городе на Неве проводят последние проверки переправ. Фото: Википедия

В городе на Неве проводят последние проверки переправ. Фото: Википедия

Уже на этой неделе окончатся технологические разводки мостов, но перед тем, как стартует навигационный период эксперты проведут проверку работ девяти переправ. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Для проверки работы мостов создали специальный график.

Так ночью с 5 на 6 апреля с 02:00 до 05:00 часов удостоверятся в исправной работе Большеохтинского моста.

Также технологическая проверка коснется Троицкого моста с 01:20 до 04:50.

Работу Благовещенского моста оценят дважды за ночь: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00 часов.

На следующие сутки в ночь с 6 на 7 апреля проанализируют мост Александра Невского, это произойдет с 02:20 до 05:10.

В этот же день Литейный мост проверят с 01:40 до 04:45.

А Благовещенский мост протестируют два раза за сутки с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00.

В ночное время с 7 на 8 апреля досмотрят Володарский мост в период с 02:00 до 05:45 часов.

При этом, Литейный мост подвергнут проверке с 01:40 до 04:45.

Тучков мост будет досмотрен с 02:00 и до 04:55.

И еще одну переправу в этот день проверят: Кантемировский мост с 01:30 до 04:30 часов.

В ночь с 8 на 9 апреля осмотрят Володарский мост, это будет происходить с 02:00 до 05:45.

Вновь проинспектируют и мост Александра Невского с 02:20 и до 05:10.

В свою очередь, Благовещенский мост подвергнут проверку дважды за ночь: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Также Биржевой мост исследуют с 02:00 до 04:55

А Кантемировскую переправу исследуют: с 01:30 до 04:30

В организации предупреждают, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Мостотрест отмечает, что технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские мосты готовы к навигации 2021 года.