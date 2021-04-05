В Петербурге на этой неделе завершат технологические проверки мостов

Уже на этой неделе окончатся технологические разводки мостов, но перед тем, как стартует навигационный период эксперты проведут проверку работ девяти переправ. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
Для проверки работы мостов создали специальный график.
Так ночью с 5 на 6 апреля с 02:00 до 05:00 часов удостоверятся в исправной работе Большеохтинского моста.
Также технологическая проверка коснется Троицкого моста с 01:20 до 04:50.
Работу Благовещенского моста оценят дважды за ночь: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00 часов.
На следующие сутки в ночь с 6 на 7 апреля проанализируют мост Александра Невского, это произойдет с 02:20 до 05:10.
В этот же день Литейный мост проверят с 01:40 до 04:45.
А Благовещенский мост протестируют два раза за сутки с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00.
В ночное время с 7 на 8 апреля досмотрят Володарский мост в период с 02:00 до 05:45 часов.
При этом, Литейный мост подвергнут проверке с 01:40 до 04:45.
Тучков мост будет досмотрен с 02:00 и до 04:55.
И еще одну переправу в этот день проверят: Кантемировский мост с 01:30 до 04:30 часов.
В ночь с 8 на 9 апреля осмотрят Володарский мост, это будет происходить с 02:00 до 05:45.
Вновь проинспектируют и мост Александра Невского с 02:20 и до 05:10.
В свою очередь, Благовещенский мост подвергнут проверку дважды за ночь: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
Также Биржевой мост исследуют с 02:00 до 04:55
А Кантемировскую переправу исследуют: с 01:30 до 04:30
В организации предупреждают, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.
Мостотрест отмечает, что технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские мосты готовы к навигации 2021 года.