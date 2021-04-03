Петербургские мосты готовы к навигации 2021 года

В ночь с 9 на 10 апреля в Северной столице открывается навигация и начинается разводка мостов.

Петербургские мосты, по мнению губернатора Александра Беглова, являются не просто украшением города, а важными транспортными артериями, поэтому их исправность и работа — стратегически важная задача.

В межнавигационный период СПб ГБУ «Мостотрест» привёл в порядок механизмы. С середины марта провёл около 50 разводок. Они необходимы для завершения настройки систем управления оборудованием после ремонта, модернизации или замены оборудования. К этому периоду подготовлены катера «Мостотреста» несколько катеров, водолазное судно, плавучая база для осмотра и ремонта мостов и другие.

В Северной столице 18 разводных мостов. В период навигации постоянно разводятся 12.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост включит синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом.