В лесах Петербурга люди стали находить первую клюкву

В лесах Петербурга люди стали находить первую клюкву
С 1980-х годов клюквенный сироп используется в качестве дешевого и вместе с тем достаточно убедительного заменителя крови в кинопроизводстве. Фото: pixabay.com

В первые дни апреля в петербургских лесах люди стали находить перезимовавшую под снегом клюкву. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Грибы и Грибники СПб».

Жители города на Неве находят клюкву в Курортном районе города.

Известно, что эта ягода в данное время года прошлогодняя, она перезимовала под слоем снега и хорошо сохранилась.

Специалисты считают, что такая клюква готова к употреблению, при том, она гораздо более зрелая и сладкая, чем, например, та которую собирают осенью.

Собиратели знают, что эта ягода без потери вкуса и аромата может длительное время находиться в холодильнике.

В частности, весной, когда в лесу еще немного пищи для зверей, то ею и спасаются лесные обитатели.

А именно птицы, медведи не прочь угоститься клюквой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники полиции задержали руководителей лесозаготовительного предприятия в незаконной вырубке на территории Киришского района.

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