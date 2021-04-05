В лесах Петербурга люди стали находить первую клюкву

В первые дни апреля в петербургских лесах люди стали находить перезимовавшую под снегом клюкву. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Грибы и Грибники СПб».
Жители города на Неве находят клюкву в Курортном районе города.
Известно, что эта ягода в данное время года прошлогодняя, она перезимовала под слоем снега и хорошо сохранилась.
Специалисты считают, что такая клюква готова к употреблению, при том, она гораздо более зрелая и сладкая, чем, например, та которую собирают осенью.
Собиратели знают, что эта ягода без потери вкуса и аромата может длительное время находиться в холодильнике.
В частности, весной, когда в лесу еще немного пищи для зверей, то ею и спасаются лесные обитатели.
А именно птицы, медведи не прочь угоститься клюквой.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники полиции задержали руководителей лесозаготовительного предприятия в незаконной вырубке на территории Киришского района.