Жительница Сертолово победила в телешоу «Умницы и умники»

Жительница Сертолово победила в телешоу «Умницы и умники»
Девушка победила в телешоу и теперь может без проблем поступить в МГИМО. Фото: Pixabay

Благодаря этому девушка сможет поступить в МГИМО без экзаменов.

Ученица Сертоловского центра образования Джамила Джалилова победила в телешоу «Умницы и умники». Теперь она сможет без проблем поступить в МГИМО, но девушка пока не знает, воспользуется ли льготой. Школьница отмечает, что мечтает о другом вузе и хочет поступить туда.

Известно, что Джалилова сама решила принять участие в шоу и отправила заявку. Она хотела испробовать свои силы, так как с детства участвует в различных олимпиадах. На этот раз ей удалось занять первое место. Чтобы победить, Джалилова изучила эпоху Александра Невского – тема стала главной в финале телешоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил игроков «Ленинградца» с первой победой в весеннем сезоне.

МГИМО сертолово умницы и умники


 

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