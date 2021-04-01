Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил игроков «Ленинградца» с первой победой в весеннем сезоне

Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил игроков &#171;Ленинградца&#187; с первой победой в весеннем сезоне
Александр Дрозденко- губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Фото: wikipedia.org

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил игроков футбольного клуба «Ленинградец» с победоносным началом весеннего сезона. Об этом сообщает «Online47».

В связи с напряженным графиком глава Ленобласти не смог увидеть игру «Ленинградца» с псковской командой «Луки Энергия» на Nova Arena.

Однако, по словам Дрозенко, победу он ждал и все-таки дождался.

Дрозденко поздравил игроков ФК с неоспоримой победой и выразил уверенность, что сезон будет успешным.

«Отличная новость! Первая игра сезона – и сразу убедительная победа со счетом 4-0 в пользу «Ленинградца». Поздравляю наших ребят с отличным стартом сезона. Большое им за это спасибо! Не сомневаюсь, что в этом сезоне команда принесет еще немало побед и поводов для гордости в копилку Ленинградской области», — заметил губернатор Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничество в сфере развития футбола.

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