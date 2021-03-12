Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Российским футбольным союзом

Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Российским футбольным союзом
Фото: pixabay

Губуернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничество в сфере развития футбола.

Об этом в пятницу, 12 марта, уведомляет пресс-служба региональной администрации. Дрозденко отметил, что для Ленобласти приоритетно создание детских спортивных и любительских клубов для всех возрастов, чтобы поддержать и повысить популярность футбола, этого «командного и зрелищного спорта», среди населения. Губернатор подчеркнул, что 90% усилий в рамках договора направлены на реализацию этой цели.

Кроме того, на встрече, посвященной подписанию договора, Александра Дюкова пригласили присутствовать на открытии футбольного стадиона в Шлиссельбурге, реконструкция которого должна завершиться в 2022 году. Глава РФС предложение принял.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном составили перечень спортивных мероприятий на 2021 год.

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Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Российским футбольным союзом