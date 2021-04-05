В Петербурге за неделю убрали 30 млн квадратных метров улиц и зеленых зон

Город преображается после долгой зимы в ходе весеннего месячника.

В Санкт-Петербурге за первую неделю весеннего месячника по благоустройству успели убрать около 30 миллионов квадратных метров улиц, дворов, парков и скверов. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе вовсю идет подготовка к лету. Чтобы привести город в порядок, коммунальщики убирают мусор, моют дороги и фасады зданий, а также закрывают на просушку зеленые зоны. Также известно, что устраняются дефекты на некоторых дорогах.

Сегодня улицы города чистят и моют 744 единицы техники и 1,1 тысяч работников ручного труда. Дворы приводят в порядок 6,8 тысяч дворников и 399 единиц техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам предложили платить за уборку в три раза больше.