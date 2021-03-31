Подъезды чище, жильцы — беднее: петербуржцам предложили платить за уборку в три раза больше

Жителям Северной столицы предлагают добровольно согласиться на повышение тарифов, либо лично мыть лестничные клетки. Цену предложили поднять в три раза. Причиной таких изменений стали новые требования Роспотребнадзора.

С 1 марта в России вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Среди прочего в них прописаны требования к содержанию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

Как сообщило «Агентство бизнес новостей», согласно нововведению, ежедневно должна проводиться влажная уборка по всем этажам, раз в неделю мытье мусоропровода, лифтовой кабины и подоконников. Общая дезинфекция – раз в месяц.

По словам регионального координатора федерального проекта «Школа Грамотного Потребителя» Владислава Воронкова, с возможными нововведениями ознакомили жителей ООО «ЖКС № 2 Московского района». Им предлагают утвердить повышение тарифа за уборку подъездов — с 2,17 рублей до 6,04 рублей за квадратный метр.

При этом жильцы могут вовсе отказаться от уборки лестничных клеток и перейти на самообслуживание. Если же оба варианта их не устроят, уборку оставят без изменений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что весенний месячник по благоустройству стартует в Петербурге 1 апреля. Губернатор Александр Беглов поставил задачу провести весеннюю уборку города особенно тщательно.