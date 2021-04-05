Заслуженный врач России Владимир Жолобов призвал петербуржцев не глотать витамины пачками с приходом весны

Заслуженный врач России Владимир Жолобов призвал петербуржцев не глотать витамины пачками с приходом весны
Заслуженный врач РФ Владимир Жолобов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С приходом весны многие начинают задумываться о недостатке витаминов, а любые проблемы со здоровьем списывать на авитаминоз. Врачи сходятся во мнении: принимать витамины можно и нужно, но без фанатизма.

О витаминах вспоминают, когда пытаются найти причину сонливости, плохому настроению и сухой кожи. На устах сразу появляется слово «авитаминоз», несмотря на то, что в современном мире человек практически не сталкивается с ситуацией критической нехватки или полного отсутствия определенного витамина в организме.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb заслуженный врач России, доктор медицинских наук Владимир Жолобов, организм, действительно, может испытывать некоторую нехватку витаминов после зимы.

«Сейчас наступают солнечные дни, начинает вырабатываться витамин D, но свежих овощей и фруктов еще не так много, поэтому помочь организму можно поливитаминными комплексами, которые продаются в аптеках», — рассказал Жолобов.

Специалист подчеркнул: несмотря на то, что подобные комплексы продаются без рецепта, злоупотреблять витаминами нельзя – необходимо изучить инструкцию и строго ей следовать.

«Еще лучше – проконсультироваться с врачом. При назначении любых витаминов специалист учитывает состояние пациента, возможную аллергическую реакцию. Даже витаминами можно навредить», — подчеркнул заслуженный врач России.

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