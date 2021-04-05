Щенку, спасенного из люка на Васильевском острове, нашли новых хозяев

Прибывшая на место группа спасателей успешно достала собаку из колодца. Фото: скриншот "КОШКИСПАС"

Прибывшая на место группа спасателей успешно достала собаку из колодца. Фото: скриншот "КОШКИСПАС"

Собаку назвали Вэлл, что с английского переводится как «колодец».

В Санкт-Петербурге щенку, которого волонтеры спасли из люка на Васильевском острове, нашли новых хозяев. Об этом сообщает Peterburg2.

Известно, что пес провалился в открытый люк на набережной Макарова. На это обратил внимание прохожий, который вызвал спасателей. Зоозащитники, прибывшие на место, спасли жизнь малышу, а после смогли пристроить его в добрые руки.

Малыша захотели забрать сотрудники службы спасения «Кошкиспас» Анастасия и Роман. Они назвали собаку Вэлл – с английского слово переводится как «колодец». Зоозащитники отмечают, что хотят обучить щенка, чтобы он присоединился к команде поисково-спасательных кинологических расчетов отряда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели помогли собаке, провалившейся в открытый люк на набережной Макарова.