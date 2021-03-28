Спасатели помогли собаке, провалившейся в открытый люк на набережной Макарова

Спасатели вызволили собаку из люка на набережной Макарова в Петербурге. Животное провалилось в открытый проем.
В глухом месте рядом с шумной автомагистралью находились сразу два открытых люка, в один из которых и угодила собака. Подробностями операции по спасению поделились на странице службы спасения животных «Кошкиспас» в социальной сети «ВКонтакте».
Четвероногого на глубине 4-5 метров случайно заметил прохожий и обратился за помощью к спасателям, а после захотел забрать пса с собой.
Спасатели подчеркнули, что самостоятельный спуск в люки и колодцы может быть смертельно опасен.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели вытащили собаку, провалившуюся в колодец в Кудрово.