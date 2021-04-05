В Петербурге борются с незаконными рекламными конструкциями: в марте их нашли 3,7 тысяч

Только часть конструкций демонтировали, с владельцами остальных разбираются полицейские.

В Санкт-Петербурге в марте 2021 года обнаружили 3,7 тысяч незаконных рекламных конструкций. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации постановил демонтировать их, в итоге убраны только 2,2 тысячи конструкций, с владельцами остальных разбираются полиция. Ожидается, что нарушителей привлекут к административной ответственности. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент выписано штрафов на 18 миллионов рублей, взыскать удалось только 6,6 миллионов. По не поступившим в бюджет штрафам материалы переданы судебным приставам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулковскую обсерваторию оштрафовали на 100 тысяч за «ненадлежащий вид».