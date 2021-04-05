В тройке самых востребованных смартфонов у петербургских абонентов Tele2 остались Samsung, Xiaomi и Apple

Tele2 к дню рождения сотового телефона выяснила, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью среди клиентов компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году. Лидирующие позиции сохранили бренды Samsung, Xiaomi и Apple. Модели Motorola, под брендом которой появился когда-то первый сотовой телефон, заняли долю меньше одного процента.

48 лет назад 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. В день рождения мобильного телефона Tele2 проанализировала популярные модели в своей сети. Тройка лидеров среди петербуржцев по-прежнему: Samsung, Xiaomi и Apple. В сравнении с летом 2020 года на 4 п. п. снизилась только доля Xiaomi и составила 13%. Моделями компании Samsung пользуются 24% клиентов Tele2, доля Apple – 15%. Несмотря на отключение от сервисов Google сохранили свои позиции китайские бренды Honor и Huawei, заняв доли в 12% и 5% соответственно. При этом Honor укрепила свои позиции на 2 п. п.

Самой популярной моделью стал Samsung Galaxy A10, на втором месте – Apple iPhone 7. Замыкает тройку лидеров модель Xiaomi Redmi Note7. Кроме того, в десятку самых востребованных смартфонов вошли Samsung Galaxy A51 и A50, Apple iPhone 11, 6S и 6, Honor 7s, Xiaomi Redmi 7A. Больше всего интернет-трафика в сети Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленобласти потребляют владельцы смартфонов Apple: iPhone 11 и 7. Активные интернет пользователи также среди владельцев Samsung Galaxy А51 и A10, а также Xiaomi Redmi Note7.

По итогам 2020 года абоненты оператора Tele2 в регионе «Северо-Запад» чаще выбирали для мобильного общения смартфоны: на устройства этого типа пришлось 75%. Количество мобильных устройств с поддержкой технологии 4G в сети оператора увеличилось на 7 п. п. год к году и составило 91%. Клиенты в основном выбирают модели в ценовом диапазоне от 10 до 20 тыс. рублей. Только 9% гаджетов стоят более 20 тысяч рублей. Этот показатель за год увеличился на 6 п. п. При этом сохраняется высокая корреляция цены устройства с интенсивностью потребления интернет-трафика. Пользователи более дорогих моделей чаще выходят в сеть.