Петербуржцы рассказали об огромных очередях за загранпаспортами

Некоторым приходится ожидать больше часа.

Петербуржцы, желающие получить заграничные паспорта, рассказали о больших очередях в отделе УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском проспекте. Они пожаловались на это сегодня, 5 апреля, в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи пишут, что пришли в отдел утром и постоянно стоят в очередь: кто-то на фотографирование, кто-то на получение или подачу документов. Горожане отмечают, что в помещении сложно соблюдать меры предосторожности, так как оно слишком мало и «все в одну кучу».

Напоминаем, что аналогичная ситуация была в ОВД Невского района – чтобы попасть туда, люди ожидали на морозе с самого утра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти треть россиян против введения ковид-паспортов. Главные причины сторонников нововведения — свобода перемещения и безопасность (по 16%), уверенность в том, что у человека есть иммунитет (15%), предотвращение распространения COVID-19 (11%).