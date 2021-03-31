Почти треть россиян против введения ковид-паспортов

Более трети жителей России (35%), знающих о введении в ряде стран вакцинных паспортов, положительно относятся к идее их введения. Еще 29% оказались против такого документа.

Так, абсолютное большинство (89%) россиян слышали о подобной инициативе. Большая часть из них — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и граждане старше 60 лет.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос показал, что 36 % респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Главные причины сторонников нововведения — свобода перемещения и безопасность (по 16%), уверенность в том, что у человека есть иммунитет (15%), предотвращение распространения COVID-19 (11%).

Напоминаем, что страны Евросоюза планируют ввести электронный сертификат вакцинации, его хотят создать к лету 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ не приветствует введение паспортов вакцинации. Эксперты считают, что документы не должны давать никаких привилегий.