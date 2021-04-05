Мораторий отменен: в Петербурге могут начать сносить нестационарные торговые объекты

В Петербурге закончился срок приостановки на размещение нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Вне закона оказались павильоны со 150 квадратными метрами для торговли и точки общепита площадью 400 квадратных метра.

С первого апреля в Петербурге перестал действовать мораторий на снос нестационарных торговых объектов, которые не отвечают законодательству.

Сообщается, что предприниматели теперь находятся в ожидании так называемой «ночи длинных ковшей», как это было в Москве.

Напомним, что около пяти лет назад в Петербурге состоялся снос торговых павильонов, признанных властями незаконными.

Тогда, утром сотрудники Центра повышения эффективности использования госимущества (ЦПЭИГИ) начали демонтаж ларьков и автолавок у станций метро «Проспект Просвещения» и «Озерки» на севере города.

По мнению сотрудников Региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу», участники рынка выступают за окончание моратория, но работать в полной неопределенности им не хочется, как и не хочется вкладывать свои и заёмные деньги.

В Смольном заметили, что продления моратория ждать не стоит.

При этом, продлят действие моратория на снос объектов из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Потому как их деятельность ведётся без договоров и со систематическим внесением оплаты.

Известно, что на прошлой неделе в Петербурге прекратили работу 39 незаконных торговых объекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание бывшей школы в центре Петербурга вместо реконструкции начали сносить.