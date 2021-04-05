В Петербурге во дворе водитель авто врезался в несколько припаркованных машин

Автомобиль въехал в припаркованные машины. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

Автомобиль въехал в припаркованные машины. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во дворе Выборгского района водитель врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Выборгском районе Северной столицы во дворах проспекта Энгельса и улицы Есенина водитель врезался и разбил припаркованные автомобили.

Известно, что дорожно транспортное происшествие произошло недалеко со школой.

Отмечается, что припаркованные автомобили стояли в непосредственно близости к газону, но на асфальтированной дороге.

Комментаторы в группе «ВКонтакте», конечно же, посочувствовали автовладельцам, однако обрадовались, что машина въехала в автомобили, а не в детей, которые в это время могли возвращаться со школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на участке КАД в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Спровоцировал столкновение, по мнению очевидцев, водитель такси.