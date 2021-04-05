В парке Екатерингоф станет чище и безопаснее

В ближайшее время в парке Екатерингоф отремонтируют освещение, об этом на встрече по вопросу благоустройства парка в понедельник, 5 апреля, заявил вице-спикер ЗАКСа Петербурга Сергей Соловьев. На встрече присутствовал председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин, Глава МО Екатерингофский Олег Смакотин, а также депутаты муниципального совета.

По мнению комиссии, в парке недостаточно освещения, отсутствуют дренажная система и берегоукрепления. Жемчужина парка — историческая ротонда нуждается в скорейшей реставрации. Претензии были и к парковым дорожкам, а также озеленению территории и восстановлению исторической растительности. Специалисты отметили, что парк нуждается в установке дополнительного детского игрового и спортивного оборудования.

«Состояние парка оставляет желать лучшего. Проблемы будем решать постепенно. В ближайшее время будет дана команда на замену освещения. Это очень важно, ведь это прежде всего вопрос безопасности», — рассказал заместитель Председателя Законодательного Собрания Петербурга Сергей Соловьев.

Напомним, ранее инициативная группа жителей Адмиралтейского района обратились к вице-спикеру ЗАКСа с просьбой помочь решить проблему с освещением парка Екатерингоф в вечернее время. Также жители района попросили сохранить конный Клуб, который находится в парке. Созданный в 1989 году, клуб специализировался не только на обучении детей и взрослых навыкам верховой езды, в нем также проводились занятия иппотерапии для людей с ограниченными возможностями здоровья и для государственных реабилитационных центров города.

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