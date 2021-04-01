Специалисты очистили акваторию Свердловской набережной

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях пожаловались на мусор на Свердловской набережной. Самая грязная территория наблюдалась возле дома № 64. Жители города поделились фото в «ВКонтакте», заявив, что необходимо очистить Неву.

В пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что после появления жалоб на место сразу отправились специалисты ГУП «Экострой». В итоге они избавили лёд Невы от 6 кубических метров мусора. Вместе с бытовыми отходами в реке плавали бревна, ветки и трубы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом обойдется минимум в 10 млрд рублей