Специалисты очистили акваторию Свердловской набережной

Специалисты очистили акваторию Свердловской набережной
Специалисты отчистили акваторию Свердловской набережной. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях пожаловались на мусор на Свердловской набережной. Самая грязная территория наблюдалась возле дома № 64. Жители города поделились фото в «ВКонтакте», заявив, что необходимо очистить Неву.

Специалисты отчистили акваторию Свердловской набережной. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга

В пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что после появления жалоб на место сразу отправились специалисты ГУП «Экострой». В итоге они избавили лёд Невы от 6 кубических метров мусора. Вместе с бытовыми отходами в реке плавали бревна, ветки и трубы.

Специалисты отчистили акваторию Свердловской набережной. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом обойдется минимум в 10 млрд рублей

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Специалисты очистили акваторию Свердловской набережной
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