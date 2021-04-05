Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до середины мая

Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до середины мая
В результате замедление соцсети продлено до 15 мая. Фото: pixabay

В Роскомнадзоре передумали блокировать популярную соцсеть Twitter в апреле, о чем сообщалось ранее. Сейчас потенциальное отключение соцсети намечено на середину мая.

Как сообщается на сайте РКН, регулятор предпринимает такие шаги в связи с тем, что социальная сеть начала блокировать контент, признанный запрещенным в России, а также с учетом того, что Twitter ускорила работу службы модерации среди российских пользователей.

В результате замедление соцсети продлено до 15 мая. Таким образом ведомство предоставило компании время на удаление всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в соответствии с законами РФ.

По данным РКН, в марте модераторы заблокировали почти 2 тысячи из 3,1 тысячи материалов, признанных запрещенными в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета.

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