Гинцбург сравнил опасность COVID и птичьего гриппа

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что весь мир боялся возникновения пандемии птичьего гриппа, а не COVID-19, однако коронавирус оказался еще более опасным.

Гинцбург напомнил в беседе с РИА Новости, что грипп А, который также называют птичьим, поскольку изначально он циркулирует среди птиц, фактически смертелен для животных — летальность от многих штаммов для птиц составляет около 90-100%.

Если летальный штамм будет передаваться от человека к человеку с такой же эффективностью, как у птиц, то через воздушно-капельный путь, как это происходит и с COVID-19, могли возникнуть тяжелейшие последствия с высокой смертностью. Однако в результате пандемию спровоцировал не грипп, а коронавирус.

При этом, по словам Гинцбурга, ковид не так смертелен, как грипп А, но более коварен — первые признаки заражения могут проявляться и через несколько недель. Пока человек не знает о своем заболевании, он распространяет вирус на других.

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