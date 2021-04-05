В Румынии нашли снижающую эффективность вакцин мутацию коронавируса

Румынские ученые выявили новый вид британского штамма коронавируса, который снижает эффективность антиковидных вакцин.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу университета имени Штефана чел Маре, в феврале в Великобритании зарегистрировали новый вид коронавируса, добавив его к трем другим, известным как британский, южноафриканский и бразильский. Все они вызывают беспокойство у ученых.

Обнаруженная в Румынии мутация представляет большую устойчивость к выработавшимся после вакцинации антителам, что снижает эффективность зарегистрированных вакцин. В частности, новый вид вируса выявили у больных в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань.

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