Иммунолог объяснил, когда переболевшим COVID нужно прививаться

Обладателям антител после заболевания COVID-19 не рекомендуется прививаться через непродолжительное время после выздоровления. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Обладателям антител после заболевания COVID-19 не рекомендуется прививаться через непродолжительное время после выздоровления. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков дал советы по вакцинации переболевшим коронавирусной инфекцией.

Врач заявил в беседе с радио Sputnik, что торопиться с вакцинацией переболевшим не стоит: исследования ученых говорят о том, что после перенесенного заболеваения у человека на протяжении 6-7 месяцев сохраняется иммунитет к коронавирусу, и такой защиты вполне достаточно.

Обладателям антител после заболевания COVID-19 не рекомендуется прививаться через непродолжительное время после выздоровления, поскольку в этот момент иммунный ответ и так активирован.

Однако через некоторое время все равно нужно сделать прививку, чтобы защититься от повторного заражения. Не исключено, что уже переболевшим может потребоваться всего одна прививка, а не две. По словам Крючкова, ученые только начали изучать этот вопрос, поэтому в подобных случаях такая схема применения вакцин не используется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве объяснили, зачем онкобольным необходимо прививаться от COVID-19.