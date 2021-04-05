В Минздраве объяснили, зачем онкобольным необходимо прививаться от COVID-19

Прививка для онкобольных не только возможна, но и необходима. Фото: pixabay

Прививка для онкобольных не только возможна, но и необходима. Фото: pixabay

Вакцинация от коронавируса необходима пациентам с онкологией, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ радиологии имени Герцена Андрей Каприн.

По словам специалиста, прививка для онкобольных не только возможна, но и необходима. Каприн отметил в ходе конгресса «Человек и лекарство», что перед прививкой пациентам с онкологическими заболеваниями нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Он добавил, что в сложных случаях специалисты НМИЦ радиологии имени Герцена готовы организовать телемедицинские консультации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург сравнил опасность COVID и птичьего гриппа. По словам Гинцбурга, ковид не так смертелен, как грипп А, но более коварен — первые признаки заражения могут проявляться и через несколько недель.