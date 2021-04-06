В Петербурге суд вернул прокурору уголовное дело о кладбищенской фальсификации

В Северной столице суд вернул прокуратуре дело одного юриста, который обвиняет Санкт-Петербургское кладбище в монополии.

Так, высшая инстанция потребовала устранить пробелы следствия в материалах. Сам юрист, специализируется на кладбищенских вопросах. Однако, в его действиях не нашли состава преступления, но история эта без подробностей.

Следственный комитет якобы принял в отношении юриста взаимоисключающие решения. То есть, одно из них указывает на отсутствие признаков преступления. Второе, наоборот, обвинение по ч.1 ст.303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убитого мигранта нашли рядом с кладбищем в Петергофе.