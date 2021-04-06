Президент Гватемалы сообщил о закупке вакцины «Спутник V»

Президент Гватемалы сообщил о закупке вакцины «Спутник V»
Президент Гватемалы сообщил о закупке вакцины «Спутник V». Фото: правительство Ленобласти

Гватемала начала закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава государства Алехандро Джамматтеи отметил что уже оплатили первую половину партии российской вакцины, об этом сообщает местная газета La Hora. Гватемала получит первые дозы «Спутника V» через 15 дней.

В начале года Минздрав Гватемалы досрочно зарегистрировал российскую вакцину. Власти Гватемалы отметили, что ждут около 50 тыс. доз препарата из России. Государство в Центральной Америке вела переговоры с Pfizer и Johnson & Johnson.

Всего в Гватемале зарегистрировано около 200 тысяч. случаев заражения коронавирусом. Скончались уже около 7 тысяч человек. Всего в стране проживают около 17 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев коронавируса в мире превысило 131 миллионов.

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