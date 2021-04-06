Вандал осквернил памятник в Пушкине и стал фигурантом уголовного дела

Вандал осквернил памятник в Пушкине и стал фигурантом уголовного дела
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге разыскивают авторов оскорбительной надписи, которая появилась на памятнике на Дворцовой улице в городе Пушкине.

Инцидент произошел 4 апреля. Именно в тот день было обнаружено «художество» размером метр на метр.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту вандализма возбудили уголовное дело.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании вандала, разрушавшего фигуры ангелов на одном из кладбищ Петербурга. В ходе обыска полицейские изъяли из его квартиры балаклаву и банку с краской.

вандалы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пушкин


 

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