Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти акцию «Автобус»

В Петербурге и Ленобласти пассажирские автобусы проверяются на соответствие требованиям действующего законодательства.
Так, в период с 5 по 11 апреля сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства.
Как сообщила пресс-служба ведомства, выявляются факты нарушения правил перевозки пассажиров и багажа по заказу, осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии. Выявляется парковка автобусов в ночное время вне гаражей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на этой неделе завершат технологические проверки мостов.