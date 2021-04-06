Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти акцию «Автобус»

Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти акцию &#171;Автобус&#187;
Автобусы проверяются на соответствие требованиям законодательства. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге и Ленобласти пассажирские автобусы проверяются на соответствие требованиям действующего законодательства.

Так, в период с 5 по 11 апреля сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, выявляются факты нарушения правил перевозки пассажиров и багажа по заказу, осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии. Выявляется парковка автобусов в ночное время вне гаражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на этой неделе завершат технологические проверки мостов.

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