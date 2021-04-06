Госавтоинспекция проводит в Петербурге и Ленобласти акцию «Автобус»

В Петербурге и Ленобласти пассажирские автобусы проверяются на соответствие требованиям действующего законодательства.

Так, в период с 5 по 11 апреля сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, выявляются факты нарушения правил перевозки пассажиров и багажа по заказу, осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии. Выявляется парковка автобусов в ночное время вне гаражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на этой неделе завершат технологические проверки мостов.