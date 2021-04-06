Смягчение мер: Подпорожский район перебрался из «красной» зоны в «желтую»

Правительство Ленинградской области сегодня вынесло постановление о внесении изменений в указ об ограничительных мерах региона. Соответствующий документ сегодня подписал Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

Вследствие того, что наблюдаются улучшения в ситуации с коронавирусом Подпорожский район из «красной» перешел в «желтую» зону региона.

Так разделение по зонам в Ленобласти поменялось.

В первой «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Тихвинский и Киришский районы.

Во второй «желтой» зоне значатся Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский и Подпорожский районы.

В третьей «зеленой» зоне оказались Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

Напомним, что в Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19.

702 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Болезнь унесла жизни еще 31 человека.

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе 40 431 человек, оправились же — 37 334.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается прививочная кампания против новой болезни. При этом выдавать международные сертификаты о прохождении вакцинации могут только специальные лаборатории. Одна из таких может появиться на территории аэропорта Пулково.