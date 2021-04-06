Петербург без маршруток: жители боятся переполненных автобусов, Смольный обещает гибкую систему

Пандемия коронавируса изменила сроки реализации транспортной реформы, отодвинув ее на 2022-й год. За это время власти скорректировали модель маршрутов. Один из ключевых пунктов реформы остался неизменен – маршрутки должны уйти. Горожане задаются вопросом, как они будут передвигаться без коммерческих автобусов. Власти твердят, что пассажиры большой разницы не ощутят.

Об этом заявил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, в Петербурге закроют коммерческие маршруты, которые дублируют социальные перевозки, в том числе и ветки метро. На этих маршрутах планируют увеличить количество подвижного состава. Есть и маршруты, которые обеспечивают уникальные транспортные связи – их обещают перевести в социальный режим.

При этом Поликов не исключил, что после реформы какие-то маршруты могут оказаться переполненными или, наоборот, маловостребованными. В этом случае количество автобусов на направлении будут менять. На непопулярные маршруты в частности, могут поставить автобусы малой вместимости.

Предполагается, что появится также новый тариф для проезда в общественном транспорте. Это будет 60-минутный тариф для всех видов транспорта.

Поляков также отметил, что Смольный ставит перед собой цель – уйти от наличной оплаты проезда. Пока на части маршрутов «Пассажиравтотранса» останутся кондукторы, на новых маршрутах, как ожидается, будут работать контролеры.

Напомним, что транспортная реформа должна была пройти в середине 2020-го года. Пандемия коронавируса отложила ее до осени 2021-го года, а затем до 2022-го.

После того, как транспортная реформа была поставлена на паузу, город вздохнул с облегчением – изменения вызывали много вопросов и у горожан, и у экспертов. Кроме опасений того, что социальные автобусы не справятся с потоком пассажиров, указывалось также на то, что реформа обходит стороной вопрос экологии. Летом прошлого года в результате было объявлено о поэтапном переходе общественного транспорта на экологически чистое топливо.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге после транспортной реформы перестанут работать 238 маршрутов.