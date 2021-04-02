Как поедет Петербург после транспортной реформы

Откладывать транспортную реформу Петербург, судя по всему, больше не собирается. Изменений петербуржцы ждут с опасением – в городе перестанут работать 238 маршрутов. Власти же утверждают, что автобусную сеть оптимизируют, а передвигаться по Северной столице будет удобнее.

Даже коронавирус, по всей видимости, больше не станет причиной, по которой Смольный решит перенести транспортную реформу еще раз. Комитет по транспорту подготовил изменения, которые начнут реализовывать в июле этого года. Сейчас документы проходят антикоррупционную экспертизу.

По ним, Смольный заключит контракты на 451 действующий маршрут. Установлены будут 100 новых автобусных маршрутов и два троллейбусных. Изменят трассировку 51 существующего автобусах, одного трамвая и трех троллейбусов. При этом отменят 238 маршрутов, 222 из них – с буквой «К».

Планировалось, что транспортная реформа пройдет в Петербурге в середине 2020-го года. Позже из-за пандемии коронавируса ее решили отложить до осени 2021-го года, однако в конце прошлого года в городской администрации дали понять, что сроки отодвинут на два года.

После того, как транспортная реформа была поставлена на паузу, город вздохнул с облегчением. Она вызывала немало вопросов и у экспертов, и у горожан. Главная ее идея состоит в том, чтобы заменить коммерческие перевозки социальными. Петербуржцы опасались, что социальные автобусы не справятся с пассажиропотоком. Кроме того, специалисты указывали на то, что изначально в транспортной реформе упустили вопрос экологичного транспорта.

За время перерыва власти приняли несколько решений. Так, летом прошлого года Петербург посетил глава минпромторга Денис Мантуров, который провел встречу с представителем «Газпрома» Виталием Маркеловым и губернатором Александром Бегловым. По итогам обсуждения Смольный объявил о том, что городской транспорт будут поэтапно переводить на экологически чистое топливо.

Кроме того, в марте этого года глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что ведомство будет подбирать свои подвижные составы для каждой территории. В новые районы планируют закупать микроавтобусы «Газель» вместимостью 17 человек.