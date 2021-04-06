Губернатор Ленобласти Дрозденко прокомментировал решение сделать Гатчину столицей области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что собственная столица для региона — это не только о вопросе переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта. Об этом сообщают в пресс-службе Ленобласти.

Напомним, что 5 апреля город Гатчина официально стал столицей Ленинградской области.

Соответствующий закон подписал губернатор региона. До сих пор органы государственной власти региона размещались в Петербурге.

Новый закон предусматривает, что чиновники администрации области будут работать и в Петербурге, и в Гатчине.

Дрозденко отметил, что сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда.

Также дополнительно будет прорабатываться возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, и при этом возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с Гатчиной.

Особое внимание, по словам губернатора области, уделят запуску вспомогательных автобусных сообщений. Так, сообщается, что планируется одну из станций метро в Петербурге сделать чем-то вроде маленького вокзала.

Глава области заявил, что через несколько лет сами гатчинцы и жители Ленобласти заметят, как хорошо сказалось решение сделать Гатчину столицей Ленобласти на экономике региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что музей-заповедник «Гатчина» стал одним из самых интересных для туристов в России.