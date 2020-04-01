Музей-заповедник «Гатчина» стал одним из самых интересных для туристов в России

Музей-заповедник «Гатчина» стал одним из самых интересных для туристов в России
Гатчина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В топ-10 исторических музеев ему досталось 4 место.

В честь Всемирного дня историка, который отмечался 28 марта, у пользователей социальных сетей решили узнать, какие же исторические музеи самые интересные в стране. Об этом сообщает Tvil.ru.

Лидером стал музей-заповедник «Херсонес Таврический», находящийся в Севастополе. Опрошенные граждане сочли его самым занимательные и отдали 24,29% голосов.

Тройку лидеров также замкнули Оружейная палата в Москве (18,57% голосов) и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде (17,14%).

Музей-заповедник Гатчина в Ленобласти набрал 14,29 голосов опрошенных.

Отметим, что был выявлен и самый скучный исторический музей. За областной историко-мемориальный музей декабристов в Иркутске не было отдано ни одного голоса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма.

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