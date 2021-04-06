В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников транспортной полиции из-за получения взяток

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников МВД за получение взяток по предварительному сговору. Об этом сообщатся в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В центре инцидента сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела полиции МВД России.

Сообщается, что обстоятельства случившегося расследует отдел, который занимается особо важными делами.

Следствие установило, что в период с мая по сентябрь 2020 года трое сотрудников полиции лично получили две взятки от мужчин на суммы 120 и 150 тыс. рублей.

Деньги сотрудники полиции взяли за то, чтобы не выявить факт хранения наркотиков у мужчин и не привлекать их к уголовной ответственности за приобретение и хранение запрещенных веществ, которые ранее были обнаружены.

Незаконные действия полицейских выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО.

На данный момент подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что при обысках в квартирах сотрудников полиции были изъяты денежные средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге следственные органы провели обыски в рамках уголовного дела о получении взяток и злоупотребления полномочиями в поликлинике МВД.